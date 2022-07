Colorazioni anomale del mare, Paolillo: «Colpa delle alghe causate dall’inquinamento» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

In merito alle colorazioni anomale del mare interviene Pino Paolillo, naturalista ed esponente del Wwf. «Sono passati un bel po’ di anni da quando l’allora assessore all’ambiente di Pizzo, Holmo Marino, poi prematuramente scomparso, mi chiamò per sapere dello strano colore assunto dal mare in quei primi giorni di luglio particolarmente caldi. Il termine “eutrofizzazione” mi era noto solo per averlo studiato sui testi di ecologia, o per il vago ricordo del fenomeno delle mucillagini e delle morie di pesci che negli ’70 avevano interessato la costa romagnola, ma adesso le condizioni per una constatazione “de visu” del fenomeno anche da noi, c’erano tutte. [Continua in basso]

Reflui fognari scaricati in mare per anni a causa di depuratori o pompe poco o punto funzionanti, condotte sottomarine rotte, paesi dell’interno che riversano nei fiumi, e da questi in mare, le loro fogne, fanghi di depurazione scaricati impunemente , una cementificazione della costa che aveva fatto aumentare a dismisura le presenze estive, gli scarichi abusivi delle seconde case, i fertilizzanti usati in agricoltura e convogliati in mare attraverso il dilavamento delle piogge invernali: fattori che, tutti insieme, avevano riempito le acque del Golfo di sostanze come ammoniaca e nitrati (li produciamo noi quando andiamo in bagno…) e soprattutto di fosfati (sempre noi quando usiamo i detersivi). Sostanze, sali minerali, che si comportano in mare come i concimi dei contadini per aumentare la produttività del terreno. Quelle sostanze, in pratica, è come se avessero fertilizzato le acque, con la differenza che, invece di far crescere di più pomodori e melanzane, nel mare fanno aumentare altre “piante” (in quanto fanno la fotosintesi): alghe formate da una sola cellula, talmente piccole (dell’ordine di millesimi di millimetro) che si vedono solo al microscopio e che, nel loro insieme fanno parte del cosiddetto fitoplancton.

«Riassumendo: quando il mare è calmo e la temperatura raggiunge determinati valori (come in piena estate), data l’alta concentrazione di sali minerali che fanno da nutrienti, si verifica il fenomeno a cui stiamo assistendo in questi giorni e che prende il nome di “eutrofizzazione” (dal greco: ben nutrito). Le alghe microscopiche si riproducono a dismisura (in un litro di acqua se ne possono contare anche milioni) e, a seconda della specie prevalente, a cui in laboratorio si dà “nome e cognome”, cioè genere e specie (di solito del gruppo delle Dinoficee o Dinoflagellati), il loro pigmento fa assumere al mare quella particolare colorazione rossastra o brunastra che suscita l’indignazione dei bagnanti. [Continua in basso]