Ricadi, approda in Consiglio comunale la gestione della depurazione

I temi della depurazione saranno al centro di un confronto in Comune a Ricadi. I dettagli resi noti da Uniti per Ricadi: «Arriva la convocazione del Consiglio comunale di Ricadi che avevamo sollecitato il 21 giugno, dopo il commissariamento della depurazione. Il 10 agosto alle ore 9 – si legge nel comunicato del gruppo – finalmente ci ritroveremo in consiglio comunale ad ascoltare i chiarimenti del responsabile Area Calzona sulla fallimentare gestione della depurazione». «Avremmo voluto occuparcene per tempo, a giugno, per quando ancora qualche correttivo e rimedio sarebbe stato possibile. In quella sede – conclude Uniti per Ricadi – chiederemo chiarimenti anche sulla gestione della raccolta differenziata, che non funziona e sull’abbandono e la sporcizia nei paesi e sulle spiagge».