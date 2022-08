Meteo in Calabria: oggi e domani aria fresca e ancora temporali

Dopo diversi giorni con temporali pomeridiani a tratti di forte intensità, nei prossimi 2 giorni ulteriore aria fresca dai Balcani accentuerà l’instabilità provocando ancora temporali intensi e più diffusi. Ecco le previsioni dettagliate: [Continua in basso]

Le previsioni meteo in Calabria del 9 agosto

Meteo martedì: Nella giornata di domani 9 agosto avremo una mattinata stabile sul comparto jonico e zone interne con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi; qualche nuvola in più lungo la fascia tirrenica dove non si escludono locali piovaschi tra il catanzarese e il reggino. Nubi in aumento nel primo pomeriggio con temporali in formazione nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili sconfinamenti lungo la fascia tirrenica tra cosentino e vibonese e lungo la fascia jonica catanzarese e reggina; nuvole senza piogge invece lungo il crotonese e cosentino jonico. Stabile in serata dove però non si escludono locali piogge lungo l’intera fascia tirrenica. Piogge a tratti forti anche lungo i litorali specie jonici e soprattutto tra Sellia Marina e Roccella Jonica e lungo il tratto che va da Diamante a Tropea. Qualche piovasco possibile anche lungo il reggino tirrenico, mentre sarà risparmiata la costa jonica che va da Capo Spulico e Isola Capo Rizzuto. Temperature in lieve calo ovunque con valori che saranno compresi tra i 28°C e i 31°C sulle coste e venti perlopiù moderati da Nord lungo il comparto jonico, mentre saranno variabili altrove. Mari generalmente mossi o poco mossi.

Le previsioni meteo in Calabria del 10 agosto

Meteo mercoledì 10 agosto: La giornata sarà molto simile a quella precedente: avremo infatti una mattinata stabile e soleggiata sul comparto jonico e zone interne mentre saranno ancora possibili locali piovaschi lungo il comparto tirrenico. Nubi in deciso aumento nel pomeriggio con forti temporali ad iniziare dalle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con nuovi possibili sconfinamenti lungo la costa jonica reggina e catanzarese e lungo la costa tirrenica cosentina, catanzarese e vibonese. Migliora in serata con qualche instabilità sul comparto tirrenico. Giornata simile anche lungo i litorali con piovaschi al mattino sulle coste tra Diamante e Tropea, mentre altrove avremo tempo stabile con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio possibili temporali nelle zone di Sellia Marina, Soverato, Roccella Jonica e zone limitrofe del comparto jonico, e nelle zone di Diamante, Pizzo, Tropea e zone limitrofe del comparto tirrenico. Nuvole innocue invece lungo le coste crotonesi e cosentine joniche.