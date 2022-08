Meteo, ancora temporali sulle coste del Vibonese. Le previsioni per il 24 agosto

Il maltempo continua a interessare la nostra regione con piogge a tratti di forte intensità. Temperature stazionarie o in leggero calo con valori diurni che non supereranno i 28°C

di Salvatore Lia

Il maltempo continua a interessare la nostra regione con piogge e temporali a tratti di forte intensità e in particolare sulle zone joniche catanzaresi e reggine e lungo il comparto tirrenico reggino e vibonese. A partire dalla prossima notte però aria più fresca in quota andrà a riversarsi sul Sud Italia apportando un notevole intensificamento dell’instabilità quasi ovunque. Già tra la serata e la mattinata di domani 24 agosto avremo piogge e temporali violenti lungo le coste tirreniche catanzaresi, vibonesi e reggine dove non sono da escludere locali nubifragi tra Tropea e Scilla a causa del forte contrasto termico che si andrà a creare. [Continua in basso]

A seguire nel pomeriggio di domani inizierà la quotidiana instabilità pomeridiana a partire dalla zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con piogge e temporali di forte intensità che potranno sconfinare dapprima verso le coste joniche catanzaresi e reggine (tra cui Sellia, Catanzaro, Soverato, Roccella e zone limitrofe) e successivamente verso le coste tirreniche catanzaresi e cosentine (tra cui Praia a mare, Diamante, Lamezia e zone limitrofe e relative aree interne).



In serata saranno possibili locali piovaschi lungo le coste crotonesi e cosentine joniche e ancora lungo le coste vibonesi e reggine, mentre altrove avremo ampie schiarite.

Temperature stazionarie o in leggero calo con valori diurni che non supereranno i 28°C sulle coste e venti che saranno a tratti moderati/forti durante le precipitazioni. Mari generalmente poco mossi o localmente mosso specie l’alto Jonio.

