Incendi, Occhiuto: «In Calabria il 47% in meno rispetto allo scorso anno» – Video

Di Luana Costa



Il numero di incendi in Calabria si è ridotto di oltre il 47% rispetto lo stesso periodo del 2021. È questo il dato contenuto nel report stilato dalla Regione Calabria a chiusura della campagna anticendio boschivo. Secondo quanto riferito nel corso della conferenza stampa convocata questa mattina in Cittadella, nel 2021 si sono registrati 3.970 incendi mentre nel 2022 2.087, con una riduzione giornaliera di circa 50 incendi e picchi di meno 180 incendi in un giorno rispetto allo scorso anno. [Continua in basso]

«C’è stato in grande impegno da parte degli operai forestali che hanno dimostrato che si può fare buona forestazione anche in Calabria. Certo, noi abbiamo modificato anche il sistema di incentivazione. Io ho mutuato una idea che non è di una persona di centrodestra ma di un uomo di centrosinistra, Perna – ha dichiarato il presidente della Regione, Roberto Occhiuto – che da presidente del Parco dell’Aspromonte anni fa decise di retribuire le associazioni non in ragione del numero degli spegnimento ma in ragione del minor numero di incendi. Noi abbiamo fatto la stessa cosa sia per gli operai forestali che per le associazioni di volontariato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».