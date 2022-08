Meteo Calabria, anticiclone africano in arrivo: le previsioni per i prossimi 3 giorni

di Salvatore Lia



Instabilità agli sgoccioli sulla Calabria: l’anticiclone africano infatti tenderà nuovamente ad inglobare l’intera regione apportando un notevole miglioramento del tempo e temperature in deciso aumento. Ecco le previsioni per i prossimi 3 giorni:



Meteo mercoledì: per la giornata di domani 31 agosto avremo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che tuttavia risulteranno a tratti nuvolosi specie sul comparto tirrenico. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone silane e Pollino con piogge e temporali in sconfinamento verso le zone joniche catanzaresi e crotonesi; stabile altrove con cieli perlopiù parzialmente nuvolosi. Stabile in serata. Giornata stabile sui litorali marini tirrenici con cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi su tutte le coste tra Praia a Mare e Scilla. Qualche pioggia invece lungo i litorali jonici tra Isola Capo Rizzuto e Sellia Marina e sulle aree di Roseto Capo Spulico. Altrove invece cieli nuvolosi. Temperature perlopiù stazionarie ovunque con valori compresi tra i 29°C e i 31°C sulle coste e venti deboli da ovest. Mari generalmente poco mossi. [Continua in basso]

Meteo giovedì: per la giornata del primo settembre si vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque. Qualche possibile pioggia vi sarà nelle aree montuose di Sila e Pollino nel pomeriggio. Giornata stabile anche lungo i litorali marini sia tirrenici che jonici con cieli poco o parzialmente nuvolosi da Praia a Mare a Scilla e da Roseto Capo Spulico e Roccella. Temperature ancora stazionarie su tutta la regione con valori compresi tra i 29°C e i 31°C sulle coste e venti variabili ovunque. Mari generalmente poco mossi.

Meteo venerdì: durante la giornata del 2 settembre avremo una mattinata stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle zone interne con possibilità di piovaschi nelle aree di Sila e Pollino; stabile altrove. Cieli sereni in serata su tutta la Calabria. Giornata stabile anche lungo i litorali marini con cieli sereni da Praia a Mare a Scilla sul comparto tirrenico, mentre sarà a tratti Nuvoloso sul comparto jonico specie tra Roseto Capo Spulico e Soverato. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori massimi compresi tra i 29°C e i 32°C sulle coste e venti moderati da sud-est sul comparto jonico, mentre saranno variabili altrove. Mari generalmente poco mossi o mossi specie lo Jonio.

