Meteo Calabria, l’estate non è ancora finita: nei prossimi giorni temperature fino a 36°

di Salvatore Lia



L’inizio della settimana sarà caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone africano, il quale porterà un generale aumento delle temperature su tutta la Calabria. Ecco le previsioni meteo per oggi e i prossimi due giorni.

Durante la giornata di oggi avremo tempo stabile su tutta la regione, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più nelle zone interne ma senza rischio di precipitazioni. Bel tempo anche lungo i litorali marini con cieli soleggiati da Praia a mare fino a Scilla e da Roseto Capo Spulico fino a Roccella. Temperature perlopiù stazionarie ovunque con valori massimi compresi tra i 29°C e i 32°C sulle coste e venti generalmente variabili. Mari poco mossi. [Continua in basso]

Le previsioni per mercoledì 7

La giornata di mercoledì 7 settembre sarà caratterizzata ancora da tempo stabile e soleggiato su tutta la Regione, con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube nelle zone interne ma senza precipitazioni. Giornata molto soleggiata anche lungo tutti i litorali marini con sole splendente ovunque. Temperature in lieve aumento con valori compresi tra i 29°C e i 33°C e venti perlopiù deboli da Sud sul comparto jonico, mentre saranno variabili altrove. Mari generalmente poco mossi.

Le previsioni per giovedì 8

Anche durante la giornata di giovedì avremo tempo stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube più compatta lungo le aree joniche e zone interne ma senza rischio di precipitazioni. Giornata soleggiata lungo il comparto tirrenico con cieli sereni da Praia a mare fino a Roccella; qualche nube sulle coste joniche specie reggine e catanzaresi ma comunque innocue. Temperature in aumento con valori fino ai 34°C sulle coste e picchi fino ai 35-36°C nelle zone interne cosentine e crotonesi. Venti moderati da sud-ovest lungo il comparto jonico con mari che tenderanno a diventare mossi, mentre altrove avremo venti variabili e mari poco mossi.

Tags

meteo

Articoli correlati