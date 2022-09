Alberi di pino abbattuti a Zambrone, l’appello del Wwf: «Risparmiate gli altri»

«L’abbattimento di diversi pini domestici nella frazione San Giovanni di Zambrone non è passato inosservato, tanto da indurre alcuni cittadini a segnalare il fatto al Wwf vibonese, non senza manifestare una legittima perplessità sull’intervento. Gli alberi, di età stimabile intorno ai 50 anni, facevano parte – fa sapere il Wwf – di un filare di pini sulla strada della frazione del comune costiero, costituendo ormai un elemento del paesaggio della zona. Eventuali ostacoli al passaggio di fili elettrici tra i rami – una delle probabili motivazioni che avrebbero portato al taglio – si sarebbero potuti eliminare con un’opportuna e leggera spalcatura dei rami stessi, senza alterare eccessivamente la chioma e quindi senza bisogno di procedere all’abbattimento degli alberi. Dopo il taglio degli alberi di piazza Spogliatore a Vibo, bloccato grazie alle proteste di numerosi cittadini e associazioni, il Wwf auspica che anche a Zambrone si possa trovare una soluzione alternativa che salvaguardi almeno gli altri esemplari, pur tenendo conto delle altre esigenze. In un momento particolare in cui l’importanza degli alberi viene sempre di più rimarcata dal mondo scientifico per le innumerevoli implicazioni benefiche per l’ambiente e per gli uomini, il Wwf richiama l’attenzione delle amministrazioni pubbliche sulla necessità di una gestione il più possibile conservativa e di un incremento del verde cittadino in qualsiasi forma».

