Turismo sempre più green, a Roma presentato il progetto Ecoparco del Vibonese

Nella sede italiana della Commissione europea, a Roma, è stata illustrata la proposta progettuale Ecoparco del Vibonese, presentata dalla Rete di 29 Comuni che ha aderito all’avviso pubblico “Green communities”, del Ministero per gli Affari regionali e le autonomie. Alla conferenza hanno partecipato, in presenza e in collegamento streaming, i rappresentanti degli enti coinvolti e numerosi giornalisti. [Continua in basso]

Fabio Signoretta, sindaco di Ionadi

Hanno preso la parola, Fabio Signoretta, sindaco di Ionadi, Comune capofila della Rete di enti locali che ha candidato il progetto, Salvatore Solano, presidente della Provincia di Vibo Valentia, Raffaele Greco, presidente del Cogal Monte Poro – Serre Vibonesi, Luisa Caronte e Pantaleone Mercurio, project manager dello stesso Cogal. Sono intervenuti, inoltre, a margine della presentazione del progetto, Salvatore Fortunato Giordano, sindaco di Mileto e Michele Mesiano, sindaco di Francica. In particolare, il primo cittadino di Ionadi ha sottolineato che, con questo progetto, si volta definitivamente pagina, nella metodologia progettuale dei singoli Comuni, che a partire dal Piano di sviluppo delle risorse locali del territorio vibonese, si ragionerà sempre più in termini di Comunità territoriale, individuando e realizzando solamente gli interventi che sono effettivamente necessari per favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita del comprensorio.

Comuni vibonesi in rete

Sulla stessa lunghezza d’onda, il presidente Solano, che ha voluto rimarcare la compattezza degli enti locali e la loro capacità di fare rete a dispetto di un passato, anche recente, dove “ogni sindaco andava per i fatti propri”. Anch’egli, quindi, ha voluto rimarcare l’importanza della Community vibonese, come motore dello sviluppo e del progresso del territorio vibonese. Pure Raffaele Greco, presidente del Cogal Monte Poro, ha sottolineato la volontà dei primi cittadini e degli amministratori del territorio, di cambiare rotta. L’avviso pubblico relativo alle green communities è stato visto come una straordinaria occasione, innanzitutto, per lavorare all’elaborazione di un organico Piano di sviluppo sostenibile delle pregiate risorse locali della comunità vibonese.