Vivibilità climatica, Vibo agli ultimi posti per le piogge: ecco tutti i parametri

In Calabria la città più soleggiata è Reggio che ottiene il quarto posto su scala nazionale. Prima di lei: Ragusa, Enna e Siracusa. Nella lista delle calabresi: Catanzaro nono posto, Crotone 12esimo, 15esimo Cosenza. Vibo Valentia 25esima. Catanzaro è la quarta città italiana dove si vive meglio dal punto di vista del clima. È quanto emerge dall’Indice di vivibilità climatica, lanciato da iLMeteo.it e Corriere della Sera e cui hanno lavorato i meteorologi del portale e i redattori del quotidiano. Il progetto fotografa il benessere climatico del nostro Paese grazie alla raccolta e all’analisi dei dati meteo degli ultimi 12 anni di 108 capoluoghi di provincia. Imperia conquista il primo posto, seguita da Savona e Massa. Milano, invece, è la città che meglio rappresenta i cambiamenti climatici: in 12 anni la temperatura è aumentata di 1,2 gradi. [Continua in basso]

Si tratta di valori che non hanno precedenti nella storia climatica meneghina. Possono apparire variazioni di poco conto ma in realtà il dato si traduce in meno giorni con neve e con la nebbia, mentre in estate fa sempre più caldo, aumentano esponenzialmente le “notti tropicali”.

La posizione delle altre province calabresi

Al nono posto, per indice di vivibilità, si trova poi Crotone. Cosenza si piazza 41esima, Reggio Calabria è alla 58esima posizione, Vibo Valentia alla 77esima. La classifica chiude con Cremona, al 108esimo posto.