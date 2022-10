Meteo Calabria, cominciato l’autunno: cieli perlopiù nuvolosi e pioggia e tratti

di Salvatore Lia



Nella giornata di ieri ha avuto inizio una nuova fase instabile e prettamente autunnale su tutta la regione, con piogge a tratti moderate e temporalesche e punte di oltre 70 mm tra Cosentino e Crotonese. La giornata di oggi invece sarà caratterizzata da ampie schiarite ma alterante a fasi piovose specie lungo il comparto jonico. Ecco le previsioni dettagliate.



Meteo martedì: per la giornata di oggi, 11 ottobre, ci aspettiamo una mattinata variabile su tutta la regione con cieli perlopiù nuvolosi ovunque e qualche possibile piovasco lungo le coste tirreniche. Nel pomeriggio nubi in aumento con piogge sparse nelle zone interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e sulle zone joniche catanzaresi, reggine e crotonesi; precipitazioni che comunque risulteranno deboli o al più moderate. Variabile altrove. In serata tempo variabile ovunque con cieli ancora nuvolosi. Temperature stazionarie con valori che saranno compresi tra i 22°C e i 26°C lungo le coste, mentre i venti saranno deboli con direzione variabile. Mari generalmente mossi lo Jonio, poco mossi i restanti mari.