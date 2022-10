Serra, parametri non a norma per l’acqua del serbatoio Scorciatina, scatta il divieto

Il municipio di Serra San Bruno

Divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dal serbatoio di località Scorciatina a Serra San Bruno. E’ quanto deciso con apposita ordinanza dal sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, in quanto i risultati delle analisi hanno dato parametri microbiologici non a norma. A non essere potabile anche l’acqua della fontanella pubblica di via Vittorio Veneto. L’ordinanza – a tutela della salute pubblica sin quando non sarà accertata la conformità dell’acqua erogata – interessa la parte a nord del paese. L’acqua proveniente dal serbatoio Scorciatina non potrà quindi essere utilizzata per uso alimentare, per il lavaggio di e la preparazione degli alimenti, il lavaggio di stoviglie ed utensili da cucina, il lavaggio di apparecchiature sanitarie, il lavaggio di oggetti per l’infanzia (biberon e contenitori di pappe). Può essere invece utilizzata per la pulizia della casa o il funzionamento di impianti sanitari e per l’igiene della persona (esclusa l’igiene orale). Copia dell’ordinanza è stata trasmessa all’Asp ed alla Prefettura.

LEGGI ANCHE: Verso la revoca della scorta a Pino Masciari, testimone di giustizia di Serra San Bruno

Serra San Bruno, nominato il coordinatore della Protezione civile comunale