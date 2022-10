Meteo Calabria, per il ponte Ognissanti ancora sole ma calano le temperature

di Salvatore Lia

Il ponte Ognissanti in Calabria regalerà giornate ancora all’insegna del sole. L’anticiclone che sta inglobando non solo l’Italia, ma anche l’Europa sta apportando una fase meteo straordinariamente anomala per fine ottobre. L’autunno ha ceduto il passo a quello che è a tutti gli effetti un ritorno tardivo dell’estate, vista la persistenza dell’anticiclone alimentato dal caldo africano. La bolla di caldo è eccezionale e punterà verso nord, portando temperature ancor più eccezionali nel cuore dell’Europa. L’anomalia termica continuerà ad interessare anche l’Italia, sebbene con temperature che inizieranno a calare al Sud. Questo scenario anticiclonico non subirà variazioni sino a fine mese, mentre con l’inizio di novembre potrebbe concretizzarsi un primo cambiamento. Le correnti atlantiche troveranno spazio per intrufolarsi prima sull’Europa Occidentale e poi sull’Italia, abbassandosi di latitudine. [Continua in basso]

Tendenza meteo ponte Ognissanti Calabria

Tra fine mese e inizio novembre continuerà ancora il bel tempo su tutta la Calabria con cieli che si manterranno ancora soleggiati e a tratti poco o parzialmente nuvolosi ma senza comunque rischio di precipitazioni. La novità però la si avrà nelle temperature: l’anticiclone tenderà a salire verso Nord lasciando ai bordi la Calabria che verrà interessata da correnti di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Questo causerà un calo generale delle temperature su tutta la Regione, con valori che si porteranno nelle medie del periodo o leggermente al di sopra. Le temperature saranno comprese tra i 21°C e i 23°C sulle coste sia tirreniche che joniche con punte fino ai 25°C nelle aree interne cosentine: un calo termico di circa 5°C rispetto a questa fase anomala. Ci avviamo dunque verso un ritorno dell’autunno con possibile arrivo delle piogge dopo il 5 novembre.

Previsioni meteo 1 e 2 novembre

La giornata di martedì, festa in onore di tutti i santi, sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento più compatto lo si potrà avere nelle aree interne e lungo le coste tirreniche ma non sono previste comunque precipitazioni. Temperature in leggero sopra media con valori massimi compresi tra i 21°C e i 23°C sulle coste e picchi fino ai 25°C nelle aree interne cosentine. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi. La giornata di mercoledì, commemorazione dei defunti, ci aspettiamo ancora tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Continueranno ad essere presenti locali addensamenti più compatti nelle aree interne e lungo le coste tirreniche ma totalmente innocue e senza rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie e ancora oltre le medie del periodo con valori massimi che saranno compresi tra i 21°C e i 24°C sulle coste, mentre si potranno avere locali picchi fino ai 25°C nelle aree interne cosentine e in particolar modo nella Valle del Crati. Venti generalmente deboli e mari calmi o poco mossi.

