Meteo Calabria, piogge sul Tirreno e temperature in calo: ecco le previsioni

di Salvatore Lia



Continua il dominio dell’alta pressione subtropicale su tutta la Regione fino alla giornata di oggi, la quale sarà caratterizzata ancora da tempo stabile e da temperature anomale. Ma ciò durerà poco: a partire dal pomeriggio di venerdì infatti, una perturbazione atlantica raggiungerà il Sud Italia e la Calabria pilotata da un minimo di bassa pressione nel Mar Tirreno, capace di apportare maltempo sparso a tratti anche intenso e un forte calo delle temperature che torneranno, di conseguenza, nelle medie del periodo o localmente al di sotto. Ecco le previsioni per i prossimi 2 giorni. [Continua in basso]

Previsioni meteo 3 novembre: Per la giornata di oggi, giovedì 3 novembre, avremo ancora bel tempo su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento nuvoloso più compatto lo troveremo lungo il comparto tirrenico e localmente nelle zone interne silane, ma non sono comunque previste precipitazioni. Temperature stazionarie e oltre le medie del periodo con valori fino ai 25-26°C sulle coste e venti perlopiù deboli dai quadranti di ponente. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni meteo 4 novembre: La giornata di venerdì 4 novembre sarà divisa in due parti: la prima parte di giornata sarà caratterizzata da tempo ancora stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi; poi, a partire dal pomeriggio/sera, la perturbazione raggiungerà le coste tirreniche apportando le prime piogge e temporali di forte intensità a partire dal cosentino e dal catanzarese per poi espandersi, entro le prime ore della notte, su tutta la Regione. In serata dunque si avranno temporali di forte intensità soprattutto sui settori tirrenici e in particolar modo tra Praia a mare e Amantea e fin sulle coste vibonesi, dove non mancheranno anche forti raffiche di vento. Nella notte maltempo sparso su tutta la regione con piogge e temporali a tratti di forte intensità accompagnate da forti raffiche di vento. Temperature dapprima in ulteriore aumento a causa delle correnti meridionali che anticiperanno la perturbazione, ma già dalla serata saranno in forte calo ovunque. Venti generalmente moderati/forti dai quadranti meridionali e mari mossi.

