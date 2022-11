Meteo Calabria, da domani ritorna il sole sulla regione: ecco le previsioni

di Salvatore Lia



Dopo un fine settimana prettamente autunnale con maltempo sparso specie nella giornata di sabato, ecco che ritorna il bel tempo su tutta la Calabria. L’anticiclone infatti si impadronirà della nostra regione per quasi tutta la settimana portando tempo stabile ovunque ma con temperature che comunque resteranno intorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra. Ecco le previsioni meteo per i prossimi 2 giorni.



Previsioni meteo lunedì 7 novembre: per la giornata di oggi ci attendiamo nuvole sparse su gran parte della Regione con possibili pioviggini, specie al mattino, lungo le coste tirreniche meridionali e in particolare tra vibonese e reggino. Altrove cieli perlopiù parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie con valori massimi compresi tra i 16°C e i 20°C sulle coste e valori minimi localmente frizzantini e vicini ai 10°C. Venti perlopiù deboli da ponente ad eccezione del comparto jonico catanzarese e reggino dove potranno essere a tratti moderati. Mari generalmente poco mossi.

Previsioni meteo martedì 8 novembre: durante la giornata di martedì ci aspettiamo ampie schiarite su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque. Qualche addensamento nuvoloso più compatto lo troveremo nelle zone interne e in particolare su Sila e Pollino, ma non sono comunque previste precipitazioni. Temperature senza grandi variazioni con valori massimi tra i 16°C e i 20°C e molto fresco durante le ore notturne e le prime ore del mattino. Venti deboli con direzione perlopiù variabile e mari generalmente poco mossi.

