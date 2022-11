San Gregorio D’Ippona, approvvigionamento idrico: al via i lavori del nuovo pozzo

L’amministrazione comunale spera di riuscire a fare fronte ai forti periodi di siccità che ormai, soprattutto durante la lunga stagione estiva, non mancano di provocare disagi

«Iniziati i lavori di perforazione del nuovo pozzo a servizio del serbatoio comunale di San Gregorio capoluogo. Dopo una serie di lungaggini burocratiche ed autorizzazioni è stata individuata l’impresa che ieri ha avviato la trivellazione, che dovrà consegnare il pozzo nei trenta giorni successivi. Lo scavo raggiungerà la profondità di 140 metri. Si spera di recuperare più acqua di quanta ne veniva emunta fino al 19 agosto, circa 8l/s che garantivano 700 mc di acqua al giorno». Così l’amministrazione comunale di San Gregorio D’Ippona, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia. Con il suddetto intervento di trivellazione, l’amministrazione municipale spera naturalmente di riuscire a fare fronte in qualche modo ai forti periodi di siccità che ormai – soprattutto durante la lunga e calda stagione estiva – non mancano di colpire il territorio comunale, provocando non solo disagi e problemi alla popolazione residente ma anche danni all’agricoltura locale.