Briatico punta a diventare un modello sostenibile ed inclusivo

“Briatico c’è e si racconta…una comunità che cresce, include, crea”, è questo il titolo che i partecipanti al percorso di Formazione Quadri del Terzo Settore (FQTS) hanno inteso dare al momento di incontro, ascolto e confronto che si terrà a Briatico il prossimo 24 novembre a partire dalle 15,30 presso il Centro Polifunzionale messo a disposizione dal Comune. [Continua in basso]

L’evento è un momento laboratoriale pensato e costruito all’interno del percorso di formazione dai rappresentanti dell’associazionismo e del terzo settore di Briatico che hanno inteso così allargare l’approfondimento sul futuro del territorio a tutti i cittadini ed alle Istituzioni della comunità di Briatico. Il paese infatti è stato scelto, insieme ad altre 30 comunità delle regioni meridionali, dagli organizzatori, Forum del Terzo Settore e CSVnet, per un intervento formativo teso a porre le basi per la costruzione di un modello sostenibile ed inclusivo di sviluppo sociale che veda finalmente gli abitanti del territorio protagonisti e non, come spesso accade, meri destinatari di processi pensati e decisi altrove e poi “calati” dall’alto. In tal senso già la fase preparatoria dell’evento del 24 novembre 2022, ha visto protagonisti diversi attori locali, istituzionali e non, rappresentanti del volontariato e del terzo settore, del mondo della scuola e dell’impresa, oltre all’amministrazione comunale sempre presente e partecipe. L’incontro sarà l’occasione per ragionare insieme sulla comunità che vorremmo, lasciando per una volta da parte le carenze ed i limiti, ma proiettando il pensiero sul futuro del territorio, su un modello condiviso di sviluppo. Un momento che potrà essere l’inizio di un cammino comunitario capace di produrre cambiamento e sviluppare relazioni di qualità tra i cittadini e che vedrà la partecipazione, oltre che del portavoce del Forum di Vibo Valentia Pino Conocchiella, dei rappresentanti del CSV Calabria Centro e del Sindaco di Briatico, anche di Luciano Squillaci, docente FQTS e Portavoce del Forum Regionale del Terzo Settore e dei formatori Giulia Serranò e Gildo De Stefano. L’auspicio di tutti gli organizzatori è che l’intera comunità voglia cogliere l’opportunità di incontro e partecipazione, garantendo quell’ampio confronto necessario a porre le basi per qualsiasi ragionamento di futuro.

