Temporali e venti di burrasca, in Calabria allerta arancione e gialla

Piogge intense previste in modo particolare nel Crotonese e nei territori dell’area jonica cosentina. A Crotone e Crosia scuole chiuse

Piogge, temporali e venti di burrasca con forti raffiche minacciano il Sud Italia. Per questo, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 30 novembre, l’allerta meteo arancione su alcuni settori della Calabria (Crotonese e area jonica cosentina) e della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta gialla in Basilicata, su gran parte della Puglia e sui restanti territori della Calabria e della Sicilia. Alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole. Niente lezioni domani a Crosia e Crotone. L’ultima ondata di maltempo, si ricorderà, ha causato pesanti danni lungo il litorale tirrenico. Disagi nei giorni scorsi anche nei territori della Locride.

