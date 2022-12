Meteo Calabria, ancora maltempo sparso ovunque: ecco le previsioni

Anche l’inizio di questa settimana vedrà maltempo sparso ovunque con una giornata di lunedì caratterizzata da piogge intermittenti, mentre la giornata di martedì vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione. Ancora piogge dunque sulla nostra Regione: diverse perturbazioni atlantiche infatti stanno interessando tutta la Calabria ma in particolar modo il versante tirrenico con locali disagi. [Continua in basso]

Nel dettaglio le previsioni meteo per oggi e domani

Previsioni meteo lunedì: per la giornata di oggi ci attendiamo tempo pressoché variabile al mattino e al pomeriggio con piogge sparse soprattutto sul versante tirrenico cosentino e catanzarese dove potranno risultare anche di moderata intensità; altrove ampie schiarite alternate però a rovesci di pioggia in arrivo da Ponente soprattutto sul versante jonico catanzarese e reggino. In serata maggiori schiarite si avranno su tutta la Regione, con cieli che tuttavia si manterranno nuvolosi. Temperature in calo con valori massimi compresi tra i 12°C e i 14°C; venti ancora moderati da ponente su tutta la regione dove localmente potranno soffiare più intensamente tra il catanzarese jonico e il reggino jonico. Mari agitati il tirreno, mentre saranno mossi i restanti mari.

Previsioni meteo martedì: Un nuovo vortice di bassa pressione in arrivo dall’atlantico raggiungerà la Calabria apportando piogge e locali temporali. Già dal mattino e per tutta la giornata avremo piogge localmente intense lungo il settore tirrenico e in particolare su cosentino e catanzarese, accompagnate da raffiche di vento di moderata intensità. Altrove tempo instabile con piogge moderate alternate a fasi più asciutte: anche qui comunque non mancheranno locali rovesci di forte intensità specie tra catanzarese jonico e reggino. Possibili nevicate sui monti di Sila e Pollino a partire dai 1500 m di quota. Temperature perlopiù stazionarie e senza grandi variazioni con valori in media con il periodo; venti moderati dai quadranti meridionali e in particolare da Sud-est, per poi virare a ponente a partire dalla serata. Mari generalmente mossi o molto mossi.

