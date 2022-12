Meteo Calabria, bel tempo e temperature sopra le medie: ecco le previsioni

L’anticiclone afro-mediterraneo è in fase di rimonta sul Mediterraneo e sulla Calabria e il tempo si sta facendo sempre più stabile. Le precipitazioni sono divenute pressoché assenti e le perturbazioni sono costrette a seguire una traiettoria piuttosto settentrionale, scorrendo sul Nord Europa. Nel corso della settimana che ci porterà al Natale non avremo grandi novità, con le condizioni atmosferiche che si manterranno stabili e temperature al di sopra delle medie stagionali. Ecco intanto le previsioni meteo per i prossimi 2 giorni. Durante la giornata di oggi condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione, con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Qualche possibile addensamento nuvoloso più compatto lo si potrà avere lungo le aree tirreniche e nelle relative zone interne, ma non sono comunque previste precipitazioni. Temperature stazionarie e vicini alla media del periodo con valori massimi che saranno compresi tra i 13°C e i 16°C, mentre i valori minimi si manterranno al di sotto dei 10°C. [Continua in basso]

Mercoledì 21 dicembre

Mercoledì non si avranno grandi variazioni: avremo infatti una giornata pressoché stabile e soleggiata su quasi tutta la Regione ad eccezione di qualche locale annuvolamento, seppur innocuo, lungo la fascia tirrenica e nelle zone interne. Temperature senza variazioni con valori massimi non oltre i 15-16°C e valori minimi sempre al di sotto dei 10°C. Venti deboli da ponente sul versante tirrenico, mentre saranno localmente moderati sul versante jonico catanzarese e reggino. Mari generalmente poco mos

