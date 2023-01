Meteo Calabria, il nuovo anno inizia con il bel tempo: ecco le previsioni

di Salvatore Lia



Condizioni meteorologiche ancora invariate in questo i9niuzio del 2023: anche nei primi giorni di gennaio infatti, l’anticiclone di origine africana sarà saldo sul Mediterraneo e sulla nostra regione con tempo stabile e temperature al di sopra delle medie stagionali. Qualche possibile cambiamento lo si potrà avere dopo l’Epifania, ma di questo avremo bisogno di diverse conferme. Vediamo intanto le previsioni meteo per oggi, lunedì 2 e il 3 gennaio.



Previsioni meteo lunedì: la giornata di oggi, lunedì 2 gennaio, sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Possibili nubi più compatte nel pomeriggio lungo le aree interne di Sila e Pollino ma saranno comunque prive di precipitazioni. Temperature ancora stazionarie con valori massimi compresi tra i 17°C e i 19°C e valori minimi molto freschi e al di sotto dei 10°C. Venti deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente calmi o poco mossi.



Previsioni meteo martedì: per la giornata di martedì non si avranno cambiamenti significativi. Sarà infatti una giornata sempre stabile su tutta la Calabria con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche passaggio nuvoloso tra mattina e pomeriggio lungo il versante tirrenico e relative zone interne, ma anche stavolta senza nessun rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi tra i 17°C e i 19°C e valori minimi al di sotto dei 10°C. Venti deboli dai quadranti settentrionali e mari generalmente poco mossi.