Meteo Calabria, si va verso un generale miglioramento del tempo: ecco le previsioni

La prima perturbazione della stagione invernale e del nuovo anno ha apportato forti temporali specie lungo le aree tirreniche, venti di burrasca, temperature in calo e il ritorno della neve su tutti i monti principali della regione. Già in queste ore però la perturbazione si sta allontanando verso Sud-est il che apporterà un generale miglioramento del tempo su tutta la Calabria. Miglioramento che però durerà ben poco in quanto già nella giornata di giovedì, una nuova perturbazione da Nord raggiungerà la regione apportando nuovo maltempo e neve sui monti. Intanto ecco nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi 2 giorni.



Previsioni meteo mercoledì: come detto l’allontanamento della perturbazione verso Sud-est apporterà un generale miglioramento su tutta la Regione. Oggi avremo infatti una giornata prettamente stabile e soleggiata ovunque con qualche nuvola innocua solo lungo i rilievi silani. Temperature stazionarie ovunque con valori perfettamente in media o leggermente al di sotto e massime che non supereranno i 12-13°C lungo le coste. Freddo anche durante le ore notturne e le prime ore del mattino con valori diffusamente sui 6-7°C, mentre possibili gelate saranno possibili nelle zone interne. Venti ancora moderati da ponente ad eccezione della bassa Calabria dove localmente potranno risultare di forte intensità. Mari generalmente molto mossi il tirreno, mossi i restanti mari. [Continua in basso]

Previsioni meteo giovedì: il miglioramento del tempo avutosi nella giornata precedente sarà già un ricordo. Una nuova perturbazione da Nord infatti raggiungerà la Regione fin dal mattino, con piogge e locali temporali soprattutto lungo il versante tirrenico. Altrove piogge perlopiù moderate ma non mancheranno locali temporali in particolare sul Catanzarese jonico. Migliora ovunque a partire dalla serata ma non sono da escludere locali e deboli piogge residue ancora sul basso versante Tirrenico. Previste nevicate invece lungo i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte a partire dai 1100-1200m di quota. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 12°C, venti moderati/forti dai quadranti nord-orientali e mari generalmente molto mossi.

