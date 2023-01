Meteo, il flusso polare in viaggio anche verso la Calabria: ecco le previsioni

Continuano le correnti tiepide di Libeccio sulla nostra regione causate dall’affondo di aria fredda sull’Europa occidentale capace di richiamare aria più calda verso il Sud-Italia dai quadranti meridionali. Questo durerà però ben poco, in quanto già dalla giornata di venerdì il flusso polare raggiungerà anche la Calabria apportando temperature in forte calo, tanta pioggia e nevicate a quote medio-basse. Ecco intanto le previsioni meteo per domani, giovedì 19 gennaio: la discesa dell’affondo di aria polare verso Sud farà ruotare i venti da libeccio a ponente su tutta la Regione. Ciò causerà un calo delle temperature in particolare nei valori minimi, i quali scenderanno al di sotto dei 7-8°C lungo gran parte delle coste. I venti saranno deboli da ovest lungo il versante tirrenico, mentre saranno localmente moderati sul versante jonico. Il tempo invece continuerà ad essere ancora perturbato lungo tutte le coste tirreniche dal cosentino fin sul reggino con piogge a tratti moderate. Possibili piovaschi potranno interessare localmente anche il versante jonico catanzarese e reggino mentre altrove i cieli si manterranno molto nuvolosi o coperti. Moto ondoso marino in diminuzione su tutte le coste con mari che risulteranno poco mossi o localmente mossi.