Meteo Calabria: verso un generale miglioramento, ma temperature sempre rigide

Il ciclone che in questi giorni ha causato maltempo intenso con piogge, nevicate, venti forti e temperature in calo si sta allontanando verso occidente, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Regione. Miglioramento che inizierà già dalla giornata di oggi, lunedì 23 gennaio: avremo infatti una mattinata ancora localmente instabile per via di residue piogge solo sul comparto tirrenico cosentino e catanzarese e relative zone interne con nevicate a partire dai 700-800 m di quota, ma saranno in rapido dissolvimento entro la tarda mattinata; nel pomeriggio le suddette zone saranno interessate da ampie schiarite con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Altrove cieli perlopiù poco nuvolosi per l’intero arco giornaliero e senza rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie e rigide su tutta la Regione con valori massimi che saranno compresi tra i 9°C e i 12°C lungo le coste, mentre i valori minimi saranno localmente al di sotto dei 5°C con diffuse gelate nelle aree interne. Venti deboli dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi. [Continua in basso]

Durante la giornata di martedì invece avremo una prima parte di giornata e fino al primo pomeriggio con tempo stabile su tutta la regione e cieli che si manterranno perlopiù soleggiati. Dal pomeriggio però, correnti di aria umida raggiungeranno la nostra Regione a partire dai settori jonici con cieli che saranno molto nuvolosi o localmente coperti su tutta la costa jonica per poi espandersi sul resto della Regione. In questo frangente però non sono previste precipitazioni. Le temperature rimarranno ancora invariate con valori massimi intorno agli 11-13°C e valori minimi al di sotto dei 5°C e localmente vicini agli 0°C specie nelle zone catanzaresi e cosentine. Venti deboli dai quadranti orientali ma che diverranno a tratti moderati dal pomeriggio specie sul versante tirrenico. Mari generalmente poco mossi.