Bando rifiuti solidi urbani a Ricadi, stop dell’Anac per la mancanza di un requisito

Tutto da rifare per il servizio di raccolta. Il vicesindaco Loiacono: «Puntiamo a implementare un turno extra in agosto»

Tutto da rifare per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. L’unica impresa partecipante è stata esclusa, di fatto, per una questione di natura tecnica. La mancanza di un versamento all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), emerso nella fase di verifica della documentazione amministrativa ha generato il parere contrario della stessa e, dunque, l’annullamento del procedimento. [Continua in basso]

«Essendo questo un bando europeo – ha fatto sapere il vicesindaco ed assessore all’Ambiente Domenico Loiacono – i tempi di attesa per rifare tutto d’all’inizio sono più lunghi. Credo quindi che bisognerà aspettare circa due o tre mesi per poter procedere nuovamente con un altro bando. Questo ci darà modo – ha aggiunto – di apportare alcune delle significative migliorie sul territorio, specie per il periodo estivo e, nello specifico, proprio per il mese di agosto». Per l’amministrazione, ha fatto sapere Loiacono, «è importante incrementare l’attuale servizio di raccolta integrata, trasporto, avvio a trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani. Vogliamo potenziare il servizio pomeridiano, tenuto conto del fatto che, proprio in agosto, sul territorio di Ricadi gravitano circa 60-70mila presenze turistiche. Un dato assai importante che ci spinge a pensare ad un turno extra di raccolta, il quale si andrà ad aggiungere all’attuale servizio di pulizia dei parcheggi a mare disposto dalle ore 16 alle ore 20. Speriamo di riuscire ad implementare questo turno extra così da offrire maggiore cura per il nostro territorio». A bocce ferme, dunque, si prevede una proroga alla ditta Ecoshark, che attualmente gestisce il servizio, fino a indizione del nuovo bando di gara.

LEGGI ANCHE: Allarme erosione costiera a Capo Vaticano, la Pro loco alla Regione: «Intervenire»

Il Faro di Capo Vaticano da sempre guida e sentinella e scorcio di suggestiva bellezza