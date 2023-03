Tropea e pavimentazione in piazza Cannone: scoperta una condotta idrica nella fogna

Lavori in piazza Cannone a Tropea

Durante i lavori di riqualificazione urbana di piazza Cannone è stata individuata un’importante perdita di acqua che si infiltrava direttamente all’interno della rete fognaria cittadina. Per intervenire sul guasto è stato necessario sospendere momentaneamente l’erogazione di acqua pubblica.

L’intervento, dal costo complessivo di 350mila euro riguarda la porzione carrabile in asfalto della piazza che verrà pavimentata con basolato lavico sino alla scalinata che conduce alle spiagge e allo scoglio dell’Isola. Al contempo, nell’ottica di migliorare l’efficienza dell’acquedotto comunale, si stanno mettendo a nuovo la rete idrica e i sotto servizi, installando le tubazioni necessarie a incanalare le acque bianche. Una volta ultimanti i lavori, presumibilmente entro Pasqua, avverrà la sostituzione dei chioschi esistenti con nuovi elementi di pregio e l’arredo urbano verrà dotato di prese di ricarica usb per terminali portatili.

