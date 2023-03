Maltempo in Calabria: la Protezione civile emana l’allerta gialla

Fine settimana caratterizzato da piogge intense e raffiche di vento in Calabria e, più in generale nelle regioni del centro Sud. Nello specifico, un’area di bassa pressione di origine atlantica porterà nelle prossime ore venti forti prima sulle regioni centrali e successivamente su quelle meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un’allerta meteo che prevede, venti forti con raffiche fino a burrasca o localmente fino a tempesta sulla Sardegna, in estensione a Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

