Drapia, il Comune affida i controlli di potabilità dell’acqua e dello scarico reflui

Fontana comunale Sant’Agata

Il controllo di potabilità dell’acqua della rete idrica comunale verrà eseguito dalla Fast Consulting di Zaccanopoli. Il Comune di Drapia ha infatti affidato la gestione del servizio per tutto il 2023 all’azienda in questione al fine di effettuare tutte le verifiche ed analisi necessarie per l’ottenimento del certificato di potabilità di tutte le sorgenti di proprietà comunale e degli scarichi dei reflui. L’azienda si occuperà dunque del monitoraggio dei parametri batteriologici dell’acqua effettuando 31 prelievi totali, oltre alla verifica di cinque pozzi. In particolare, in alcuni punti saranno effettuate anche le analisi dei parametri chimici e degli scarichi relativi alle acque reflue. [Continua in basso]

Un impegno spesa di 4.600 euro per consentire alla Fast Consulting anche di aggiornare il Piano dei controlli di routine secondo il metodo Haccp (Hazard analysis critical control points) e della Piattaforma di sicurezza alimentare (Psa). Inoltre – si legge nella determina di servizio – l’Ufficio tecnico comunale «sta valutando l’opportunità di procedere con l’affidamento del servizio anche ai fini di ridurre i costi di gestione. Pertanto, nell’attesa, occorre procedere ad assumere un impegno di spesa per le analisi di routine periodiche per la verifica della qualità dell’acqua potabile per uso domestico, sia per le utenze cittadine servite tramite l’acquedotto comunale con la verifica dei pozzi, che per le fontane pubbliche ai fini del mantenimento del certificato di potabilità dell’acqua, in ottemperanza alle prescrizioni dell’Asp per tutelare la salute dei cittadini e per evitare interruzioni di servizio e analisi scarichi acque reflue».

LEGGI ANCHE: Drapia, si lavora per il collegamento stradale con Tropea

Drapia, la Proloco si doterà di un defibrillatore a disposizione della comunità