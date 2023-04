Giornata dedicata alla terra, “Adesso Pizzo” aderisce all’evento Plastic Free

In occasione della giornata internazionale dedicata al nostro pianeta l’associazione “Adesso Pizzo”, già referente dallo scorso 26 ottobre nel comune napitino, aderisce all’evento nazionale Plastic Free organizzando, con il patrocinio del Comune di Pizzo, il suo primo clean up nella pineta di Colamaio.

Sono 334 gli appuntamenti nazionali di pulizia che si svolgeranno in contemporanea in tutto il Paese, di cui 22 in Calabria e 3 nella provincia di Vibo Valentia. Il programma nazionale degli eventi previsti per il weekend del 22-23 aprile, pianificati per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra” dalla “ODV Plastic Free”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica, è stato presentato a Roma, a Palazzo Madama, nell’ambito del fine settimana che Plastic Free Onlus dedica alla difesa dell’ambiente in tutto il Paese con oltre 25mila volontari pronti a scendere in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente. [Continua in basso]



Tra questi hanno risposto presente nel vibonese i volontari di “Adesso Pizzo”, associazione di promozione sociale del terzo settore che ha tra le sue finalità anche la promozione di iniziative di tutela e di diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente quale bene collettivo, che hanno presentato in Comune, alla presenza dell’assessore alle politiche ambientali Stefania Calfapietra, il programma per questa e altre due giornate ecologiche, nel mese di maggio, che interesseranno diverse aree e diversi quartieri della città. Nei prossimi giorni sarà, inoltre, firmato il protocollo di intesa tra il comune di Pizzo e Plastic Free per semplificare i passaggi burocratici tra le parti e per permettere a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio.

L’appuntamento dunque è per domenica 23 aprile alle ore 9:00 presso la pineta di Colamaio.

A dare il via sarà il dott. Paolillo, naturalista e responsabile del settore conservazione WWF Vibo/Vallata dello Stilaro, che prima delle attività ecologiche proporrà un breve momento di riflessione naturalistica per consentire ai partecipanti di comprendere e toccare con mano la biodiversità floristica e faunistica del territorio, al fine di far conoscere e consapevolizzare riguardo le specie animali e vegetali locali. “Non vogliamo che sia una raccolta di rifiuti fine a se stessa – afferma la referente Carmen Giampá – sono già moltissimi i singoli cittadini, le famiglie e le associazioni locali (Acqua della vita, Pizzo Play Ground, Visioni in lab, Comunitá Creativa, Clown Vip Vibo ODV) che hanno accolto favorevolmente la nostra iniziativa confermando la loro presenza a questa e alle prossime iniziative. Speriamo di essere numerosi, nel segno della sostenibilità e della condivisione, per far capire l’importanza dell’educazione e della salvaguardia ambientale. Un impegno e un’attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani”.

LEGGI ANCHE: Plastic free, tornano gli appuntamenti in tutta Italia: a Pizzo si pulisce la pineta

Quattro Comuni calabresi riconfermati “Plastic free”, c’è anche Tropea