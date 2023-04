Le ecomafie e la Terra bene comune: Marisa Manzini incontra gli studenti di San Costantino – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il magistrato Marisa Manzini ha incontrato questa mattina gli “Steward of the earth”, i Guardiani della terra. Sono gli studenti dell’Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro, protagonisti di un progetto sull’educazione ambientale. Tema dell’incontro: “Le ecomafie e il bene comune”.

«Per troppo tempo, un po’ tutti abbiamo pensato che il tema della tutela dell’ambiente non ci riguardasse da vicino – ha detto il magistrato -. Ora grazie alle nuove normative introdotte dal Legislatore, abbiamo compreso quanto sia importante. I giovani lo hanno compreso prima di noi. Giovani che vogliono risposte – ha proseguito – e noi come magistratura abbiamo il dovere di fornirgliele». [Continua in basso]

Il sostituto procuratore generale di Catanzaro ha quindi parlato del ciclo illegale dei rifiuti con riferimento all’ultimo report di Legambiente, che ha accertato oltre 30mila reati ambientali, il 44% dei quali si concentra nelle regioni del Sud. La strada per debellare i crimini ambientali è stata tracciata: «Il fatto che oggi si parli di delitti e non più di semplici contravvenzioni ci fa capire che finalmente è arrivato il momento di contrastare questi reati in modo serio», ha assicurato il magistrato. Presenti all’incontro che si è svolto nell’aula magna della scuola, l’avvocato Giovanna Fronte, del foro di Vibo Valentia, e il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera e Tropea Attilio Nostro,che ha richiamato l’enciclica di Papa Francesco sull’ecologia integrale. In prima fila anche i sindaci di Ionadi, Francica e San Costantino Calabro. A moderare il dibattito, la dirigente scolastica Luisa Vitale che nel corso dell’incontro ha annunciato l’imminente incontro in Vaticano a metà maggio quando gli studenti di San Costantino Calabro saranno ricevuti da Papa Francesco.

