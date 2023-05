Ciclone sub tropicale proveniente dal nord Africa si abbatte sulla Calabria

Un vortice di bassa pressione sta interessando in queste la Calabria. Da domani previsto un vero e proprio ciclone sub tropicale proveniente dal nord Africa. Oltre ai temporali, previste raffiche di vento molto forti con conseguente aumento del moto ondoso marino lungo le coste più esposte. Si tratta di un vortice afro mediterraneo molto insolito per il periodo. Temperature insolite per il mese di Maggio.

Le maggiori precipitazioni si verificheranno sulle zone pedemontane e montane centrali, zone joniche tra cui reggino, catanzarese e crotonese e sulle zone tirreniche centro-settentrionali e in particolare tra catanzarese e cosentino. Anche i venti subiranno un notevole rinforzo con raffiche dai quadranti meridionali che risulteranno forti o localmente molto forti sulle coste joniche e soprattutto nelle aree tirreniche catanzaresi e cosentine soggette ai venti di caduta. Sul Vibonese sono previste precipitazioni modeste con piogge sino a mercoledì.