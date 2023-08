Temperature in calo in Calabria: piogge in arrivo nei prossimi giorni

di Salvatore Lia

L’estate mediterranea viaggia senza ostacoli sulla Calabria almeno fino al 4 agosto: i termometri infatti si manterranno lievemente al di sopra del periodo con temperature intorno ai 31-32°C lungo le coste ad eccezione della giornata di venerdì 4 agosto, quando aria più calda raggiungerà la nostra regione apportando un temporaneo forte aumento con temperature che potranno raggiungere i 35-36°C. Ecco che però, a partire dal 5 di agosto, si intravede la prima vera rottura della stagione estiva. Una massa d’aria molto fresca di origine atlantica sprofonderà sul Mediterraneo apportando un generale forte calo delle temperature. CONTINUA A LEGGERE QUI: Brusco stop dell’estate in Calabria nei prossimi giorni, temperature in calo e piogge in arrivo