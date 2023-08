Joppolo: divieto di balneazione nei pressi del torrente Spione

Divieto di balneazione a Joppolo nel tratto di mare alla foce del torrente Spione, nei pressi del ristorante “Vista Mare” sino a 300 metri dalla sponda destra e sinistra del litorale. E’ quanto dispone un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Dato dopo che il dipartimento provinciale di Vibo Valentia dell’Arpacal ha comunicato che le analisi relative al campionamento effettuato nelle acque di fronte la foce del torrente hanno rivelato la non conformità ai parametri riguardanti gli enterococchi intestinali ed escherichia coli. Nelle more di ulteriori verifiche sui contenuti inquinanti, ecco quindi il divieto di balneazione nel tratto di mare in oggetto per motivi igienico-sanitari, a tutela della salute e dell’incolumità pubblica. La polizia municipale e le forze dell’ordine sono state incaricate di far rispettare l’ordinanza che è stata trasmessa anche alla Capitaneria di Porto di Vibo Marina, al Dipartimento Politiche Ambientali della Regione Calabria ed alla Stazione dei carabinieri di Joppolo.

