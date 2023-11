Meteo in Calabria: sole e aumento di temperature ma nei prossimi giorni torna l’autunno

di Salvatore Lia

La settimana appena trascorsa è stata molto movimentata dal punto di vista meteorologico. La tempesta “Ciaran” che ha colpito duramente gran parte d’Europa a metà settimana ha interessato, con la sua coda, anche l’Italia e in particolare il Centro-Nord dove si sono verificate diverse alluvioni in Toscana registrando, purtroppo, anche diverse vittime. Poi, nel corso del week-end, una nuova tempesta denominata “Domingos” ha causato nuovamente forte maltempo sull’Europa e sul Centro-Nord Italia, apportando ingenti piogge ancora lungo le aree duramente colpite nei giorni scorsi. La perturbazione, seppur in modo molto meno violento, ha raggiunto anche la Calabria apportando piogge localmente moderate in particolare lungo il comparto Tirrenico Cosentino, dove si sono registrati accumuli fino ai 60 mm mentre altrove le precipitazioni sono state per lo più deboli. Sulla nostra Regione si sono registrate però forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di domenica, con venti che hanno superato gli 80-90 km/h sui settori Jonici Cosentini, Crotonesi e Catanzaresi. L’allontanamento delle due tempeste apporterà un deciso e seppur momentaneo miglioramento delle condizioni meteo su tutta l’Italia e sulla nostra Regione: da oggi, lunedì, infatti avremo giornate più soleggiate su gran parte della Penisola con temperature in lieve aumento sulle regioni del Sud Italia a causa di correnti da Sud che risaliranno il Nord Africa. Tuttavia, già da metà settimana diverse perturbazioni scivoleranno dall’Atlantico verso Sud, apportando piogge dapprima sulle regioni Settentrionali e, successivamente su quelle Meridionali. Anche le temperature subiranno un deciso calo specie al Sud con valori massimi che finalmente tenderanno a rimanere intorno alla media del periodo con clima dunque più autunnale.