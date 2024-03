Rifiuti, a Bivona un nuovo centro di raccolta comunale. Il sindaco: «Obiettivo raggiunto»

«Un altro punto del nostro programma che va a segno, un altro obiettivo raggiunto. Abbiamo inaugurato a Bivona il centro di raccolta dei rifiuti, un tassello in più per accrescere la qualità dei servizi erogati dal Comune di Vibo Valentia e quindi la qualità della vita del cittadino». Sono le parole del sindaco Maria Limardo, presente all’apertura del secondo centro di raccolta comunale, sito in località Cementificio ed operativo da questa mattina. «Abbiamo chiuso il cerchio sul ciclo dei rifiuti – è il commento dell’assessore all’Ambiente, Vincenzo Bruni, che ha seguito da vicino tutto l’iter -: in questi anni abbiamo raggiunto risultati importantissimi con grandi riconoscimenti regionali e nazionali, che comprovano l’ottima programmazione degli uffici che ringrazio per avere seguito sempre con dedizione le direttive dell’assessorato; ringrazio altresì la Polizia locale per l’attività condotta su questo fronte, e la grande organizzazione della Ecocar e dei suoi operatori. Ora anche i cittadini delle frazioni costiere hanno tutti gli strumenti per differenziare nel migliore dei modi e con tutte le comodità del caso».

Il centro sarà gestito da personale qualificato Ecocar che attraverso una piattaforma informatizzata permetterà a tutte le utenze domestiche e non, regolarmente registrate al ruolo Tari del Comune di Vibo Valentia, di conferire i propri rifiuti in forma differenziata, distinti per tipologia, compresi anche ingombranti e Raee; sarà possibile conferire tutti i tipi di rifiuto tranne indifferenziato, organico e sfalci. Si tratta dunque di un ulteriore supporto per tutta la cittadinanza, con maggiore beneficio in termini logistici per i residenti dell’area marina, che permetterà ulteriori traguardi in termini di qualità del servizio e di raggiungimento di obiettivi legati alla percentuale di raccolta differenziata, che già registra dati significativi.

L’apertura del centro seguirà gli stessi orari di quello sito a Vibo Valentia in località Aeroporto. Nel periodo 1 ottobre/30 aprile: dal lunedì al venerdì 8:00-12:30 e 15:00-17:00. Sabato 8:00-12:00. Nel periodo 1 maggio/30 settembre: dal lunedì al sabato 8:00 12:30 e 15:00-17:00, domenica 8:00-12:00.

