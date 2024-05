A Santa Domenica di Ricadi il convegno su “Parchi marini e aree protette”

“Parchi marini, aree protette e tutela ambientale: Quale futuro del nostro mare?” Questo il titolo del convegno in programma domani, sabato 4 maggio, a Santa Domenica di Ricadi, all’interno del locale museo archeologico e paleontologico. L’incontro viene organizzato dal Rotary Club “Distretto 2102” di Tropea, presieduto dal fattivo medico-veterinario Filippo Laria. L’evento pubblico per discutere ed eviscerare l’interessante tematica green prenderà il via alle 16.30. A “Parchi marini, aree protette e tutela ambientale: Quale futuro del nostro mare?” daranno il loro contributo il Comune di Ricadi e il circolo Lega ambiente e il Museo civico (MuRi), quest’ultimi entrambi situati nella stessa località tirrenica. Il convegno, moderato da Vittoria Saccà, sarà presieduto dalla guida della sezione del Rotary Club, Laria. Il programma della manifestazione – dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ricadi, Nicola Antonio Tripodi, del presidente dell’Asd Vela Club di Tropea, Sabatino La Torre, del presidente della Lega navale di Tropea, Franco Scuro, del direttore del Museo del Mare di Tropea, Francesco Barritta, del presidente dell’associazione “Amici del mare” di Ricadi, Antonio Giuliano, e del direttore del museo civico di Ricadi, Vincenzo Calzona – prevede gli interventi e le relazioni di Francesco Saragò (Circolo Legambiente Ricadi) e di Raffaele Greco (Commissario Ente parchi marini della Regione Calabria). Seguiranno i momenti di discussione e di interazione tra il pubblico presente e gli esperti di settore intervenuti al convegno e le opportune conclusioni in sala.

LEGGI ANCHE: Rifiuti abbandonati nel territorio di Ricadi, le segnalazioni de “I guardiani del Capo” – Foto

Ricadi, lotta all’inquinamento e promozione del territorio cuore pulsante degli “Amici del mare”

“Fiumiinforma”: il dossier di Legambiente sull’inquinamento nei corsi d’acqua del Vibonese