Coccorino e i liquami nel Mandricelle, il sindaco: «Abbiamo riparato prontamente»

E’ stata riparata la pompa di sollevamento nel territorio comunale di Coccorino nei pressi del torrente Mandricelle. Ne dà notizia il sindaco di Joppolo, Giuseppe Dato, secondo il quale i “cittadini e i consiglieri comunali di minoranza, che sono davvero interessati all’ambiente, dovrebbero immediatamente comunicare ai vari organi dell’ente la disfunzione o il guasto prima di informare la stampa. Ciò per consentire un immediato intervento e – aggiunge il primo cittadino – per evitare inutili allarmismi pensando ad uno scoop politico. Mercoledì 8 maggio alle ore 00:20, dopo aver letto l’articolo de “Il Vibonese.it” inviavo l’articolo al responsabile dell’Utc, chiedendo un immediato intervento della ditta che ha in gestione il servizio di depurazione del comune di Joppolo. La ditta che gestisce il servizio si è prontamente portata sull’impianto di sollevamento S405-Mandricelle e, constatata la rottura di un tubo, ha provveduto alla sostituzione dopo aver completamente svuotato l’impianto. Quindi, per quanto riguarda la tempistica della fuoriuscita di liquami, siamo convinti di essere stati celeri nella risoluzione del guasto. Ma non possiamo non tenere nella giusta considerazione quanto sta emergendo dall’indagine voluta dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria che, con il decreto del presidente della Regione Calabria numero 280 del 9 giugno 2023, ha chiesto il censimento delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura. Ebbene – aggiunge Dato – siamo in attesa dei risultati finali, per poter mettere in atto quanto previsto dalla normativa vigente, a tutela dell’ambiente. Pertanto, la politica di basso livello la lasciamo agli altri. Noi siamo sempre attenti e vigili anche alle problematiche ambientali e sanitarie, che risolviamo puntualmente, nonostante le difficoltà economiche-finanziarie e strutturali dell’ente”.

