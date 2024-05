Vibo Marina, De Pinto e Cricenti (Lega): «Fosso La Badessa invaso da sterpaglie, s’intervenga»

I due esponenti del partito del Carroccio evidenziano la necessità di effettuare manutenzioni per evitare rischi in caso di intense precipitazioni: «Si prenda provvedimento»

Riflettori accesi sullo stato in cui versa il fosso La Badessa, che attraversa Vibo Marina. A intervenire per sollecitare interventi, il segretario di Sezione della Lega di Vibo Valentia Mino De Pinto e il responsabile della Commissione ambiente provinciale del Partito Nazzareno Cricenti. Gli esponenti del partito del Carroccio intendono lanciare un appello affinché si prenda provvedimento in merito alla situazione in cui versa il fosso La Badessa nell’area di Via Lucca presso il condominio “Collina Marina”.

I rischi sono concreti: «La manutenzione sull’alveo – sottolineano – non viene effettuata da tempo e le erbacce e il materiale solido accumulatisi creano situazioni potenzialmente pericolose per l’area circostante. Basti pensare a già citate circostanze in cui si è fatto appello per evitare che, al verificarsi di precipitazioni intense come spesso purtroppo accade, si possano creare eventi eccezionali, come alluvioni e inondazioni, con relativo pericolo per la popolazione».

De Pinto e Cricenti rincarano la dose: «É impensabile che a ridosso della stagione estiva ci si trovi ancora in queste condizioni. La manutenzione di fossi e canali di scolo é importante sia dal punto di vista ambientale, in termini di apporto di materiali a mare, sia dal punto di vista socio-sanitario. Da sempre abbiamo a cuore la sicurezza in termini di balneazione e di tutela ambientale e queste azioni passano, soprattutto, attraverso una corretta manutenzione del territorio. Auspichiamo sul buon senso delle istituzioni, affinché – concludono – si prenda provvedimento in merito per tutelare bagnanti e operatori balneari, ma, specialmente, la popolazione delle frazioni costiere».