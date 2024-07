Meteo, il Vibonese ancora nella morsa del caldo: fino a 36 gradi tra Mileto e Soriano. Ecco quando finirà

Il weekend in arrivo sarà caratterizzato ancora dall’azione del promontorio anticiclonico di origine subtropicale che apporterà temperature decisamente calde e localmente roventi su tutta la Regione e localmente sul Vibonese, con alcune aree che dovranno avere a che fare con l’aumento dell’afa.

Weekend caldo sul Vibonese

Durante questa settimana si sono registrati valori molto elevati nelle aree interne e tanta afa invece lungo le coste. Lo stesso scenario lo avremo durante il weekend: temperature molto elevate infatti sono attese ancora una volta nelle aree interne tra Mileto e Soriano Calabro con valori che potranno raggiungere i 36°C, mentre sulle restanti aree interne avremo valori fino ai 34°C. Tanto caldo anche sulle Serre con il termometro che raggiungerà addirittura i 30-32°C. Temperature meno elevate invece saranno registrate lungo le coste: qui infatti il termometro non dovrebbe superare i 30-32°C fatta eccezione per alcune aree ma attenzione perché in tutte le località costiere aumenterà la sensazione di disagio dovuta all’afa causata dalle brezze marine che soffieranno da Ovest. Il tutto condito da tempo prettamente stabile su tutto il territorio con cieli soleggiati ovunque. Da segnalare però la presenza di pulviscolo sahariano nell’atmosfera che renderanno i cieli bianchi, opachi e lattiginosi.

Quanto durerà l’ondata di calore?

Dopo diversi giorni di caldo intenso, sui social la domanda più frequente è: “quanto durerà questo caldo”? Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici l’anticiclone africano resterà impantanato sulla Calabria e sul Vibonese almeno fino al 20 luglio con giornate pressoché identiche con caldo e afa localmente in aumento specie lungo le aree costiere. Un possibile cambiamento lo potremmo avere dopo il 20 luglio con l’anticiclone che sembra ritirarsi momentaneamente verso Sud apportando un ritorno alla normalità in termini termici. Ovviamente questa è soltanto una tendenza che, ad oggi, ha una percentuale di realizzazione molto bassa; restate dunque sintonizzati per i prossimi appuntamenti meteorologici.