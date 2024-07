Meteo Vibonese, una settimana di temperature “normali” per luglio. Poi tornano l’afa e le notti tropicali

La discesa di aria fresca dal Nord ha ridotto drasticamente l’umidità con clima più sopportabile sulla costa e il termometro che non supererà i 32 gradi nelle aree interne. Ma è solo una tregua

Dopo diverse settimane di caldo rovente causato dalla presenza dell’anticiclone africano, ecco che finalmente sul Vibonese si sta vedendo un cambiamento nelle condizioni meteorologiche.

Caldo più sopportabile e possibile instabilità

La discesa di aria più fresca da Nord infatti ha apportato tra il pomeriggio e la nottata di lunedì locali temporali accompagnati da un generale calo delle temperature, con una diminuzione del caldo ma soprattutto dell’umidità. In particolare però questo cambiamento lo si percepirà tra giovedì e venerdì quando le temperature rientreranno nei valori stagionali e che non dovrebbero superare i 28-30°C lungo le coste con clima dunque molto più sopportabile rispetto ai valori dei giorni scorsi, mentre nelle aree più interne avremo picchi non oltre i 32°C. Ad accompagnare ciò sarà anche una locale instabilità lungo le coste specie durante le ore mattutine di mercoledì e di giovedì, con nuvolosità sparsa sul resto del territorio.

Torna l’anticiclone africano

Dopo una breve parentesi con clima più gradevole che sottolineiamo dovrebbe essere la normalità per la stagione estiva, ecco che gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici concordano sull’arrivo di una nuova ondata di calore negli ultimi giorni del mese di luglio. In questo frangente è prevista una nuova impennata delle temperature su tutta la Calabria con valori nuovamente roventi specie nelle aree interne con possibili picchi fino ai 40°C e con nottate tropicali sempre più frequenti. Ovviamente vista la distanza temporale questa rimane ancora una tendenza da confermare o smentire con i prossimi aggiornamenti. Continuate dunque a seguirci.