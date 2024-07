In un bagno di sudore, notti senza tregua dal caldo. Picchi di 38 gradi tra Filadelfia e Mileto, afa opprimente sulla costa

Dopo un weekend con temperature elevate e tempo stabile, durante la settimana il termometro si manterrà al di sopra delle medie stagionali con caldo localmente intenso. L’anticiclone africano infatti si sta impadronendo nuovamente del Mediterraneo relegando le perturbazioni atlantiche a latitudini più elevate.

Settimana con caldo e tempo stabile

Durante tutta la settimana dunque assisteremo a una nuova e duratura ondata di calore. Le temperature si manterranno di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali e in alcune aree sono previsti valori roventi. Soprattutto nelle aree interne infatti il termometro potrà raggiungere diffusamente i 36-38°C e in particolare lungo la fascia da Filadelfia a Mileto e dintorni soprattutto nel weekend. Temperature meno elevate e più contenute invece si avranno lungo le coste dove il termometro non dovrebbe superare i 30-32°C ma qui la padrona sarà l’afa a causa delle brezze marine che faranno aumentare il tasso di umidità. Nel weekend però anche qui ci potranno essere valori localmente elevati e di circa 34-35°C specie tra Pizzo e Zambrone. Il tutto in un contesto di condizioni meteorologiche stabili ovunque a parte qualche possibile annuvolamento innocuo durante le prime ore del mattino e le ore pomeridiane.

Notti tropicali

Farà caldo però anche e soprattutto di notte, come quella appena trascorsa: le temperature minime previste saranno diffusamente intorno ai 25°C o localmente anche superiori, tanto che si avvertirà anche il disagio fisico dovuto all’afa. Il culmine sarà nelle ore serali, quando le temperature saranno ancora elevate essendo da poco terminato il pomeriggio rovente, e inizierà a salire il tasso di umidità. Questo dunque renderà il clima poco sopportabile soprattutto nei centri urbani e lungo tutti i litorali marini.