Meteo, domenica calda ma non rovente. E nelle Serre potrebbe arrivare la pioggia

L’anticiclone africano, seppur meno intenso rispetto ai giorni scorsi, è tornato sulla Calabria e sul territorio Vibonese. Dopo una fase più fresca e molto instabile infatti il promontorio anticiclonico è tornato alla carica su tutto il Mediterraneo, anche se comunque le temperature non sono e non saranno roventi come le scorse ondate di caldo. Dopo un sabato molto stabile dunque, vediamo insieme le previsioni meteo per la giornata di domenica

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica sarà pressoché quasi identica alla giornata precedente: al mattino avremo infatti condizioni meteorologiche stabili con cieli si manterranno tuttavia parzialmente nuvolosi specie lungo le coste. Nelle ore pomeridiane un nuovo aumento della nuvolosità è atteso nelle aree interne delle Serre dove sono previste precipitazioni di debole entità; stabile invece altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi.

Migliora ovunque in serata con qualche nuvola più compatta che insisterà lungo le coste, ma non sono previste comunque precipitazioni. Le temperature sono previste in lieve calo con il termometro che continuerà a mantenersi intorno ai 28-30°C, mentre nelle immediate aree interne non si dovrebbero superare i 31-32°C.