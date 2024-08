Meteo Vibonese, a battere i record stavolta è l’afa: meno caldo ma il disagio resta alto. L’evoluzione nel corso della settimana

L’anticiclone africano è tornato prepotente sul territorio e, anche se i valori di temperatura non sono molto elevati, il disagio termico è dovuto all’aumento progressivo dell’umidità relativa. Durante la settimana però l’anticiclone verrà scalfito da correnti più fresche in quota provenienti dai Balcani le quali causeranno locali piogge e temporali accompagnato da un lieve calo delle temperature.

Settimana con temporali pomeridiani

A partire da lunedì ma soprattutto durante il periodo tra martedì 27 e venerdì 30 agosto, correnti di aria più fresca dai Balcani si intrufoleranno verso il Sud Italia causando così un lieve calo termico ma soprattutto un notevole aumento dell’instabilità delle ore pomeridiane. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti le aree più interessate dal maltempo pomeridiano saranno in primis le aree montuose delle Serre dove non sono da escludere locali temporali anche di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento. I fenomeni però potranno sconfinare anche lungo le coste e nelle immediate aree interne dove anche qui non sono da escludere locali temporali.

Temperature in lieve calo

L’arrivo di queste correnti di aria fresca in quota causeranno anche un lieve calo delle temperature su gran parte della Calabria e sul territorio Vibonese (sottolineiamo che comunque questo calo sarà poco invasivo e quantificato di circa 2-3°C). Sempre secondo gli ultimissimi aggiornamenti, lungo le coste fino alla giornata di mercoledì continueranno dapprima ad essere registrati valori intorno ai 30-31°C con qualche picco localmente superiore e con temperature intorno ai 32°C nelle immediate aree interne come Monterosso, Filogaso, Mileto, Paravati San Giovanni e paesi limitrofi, ma anche qui da giovedì il termometro è previsto in calo con temperature che difficilmente raggiungeranno i 28°C lungo le coste e i 30°C nelle aree interne.