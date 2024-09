Meteo Vibonese: forti temporali nelle aree interne, cieli nuvolosi sulla costa. Poi nel fine settimana torna il caldo

Allerta gialla su tutta la regione. Il bollettino prevede «precipitazioni da isolate a sparse». Per il resto non cambia molto a causa delle correnti fresche in alta quota che determinano instabilità

Il territorio Vibonese continuerà ancora a essere interessato da correnti di aria fresca in quota capaci di apportare, anche nella giornata di oggi, locale instabilità con piogge e temporali localmente anche di forte intensità nelle aree montuose. A ridosso del weekend però questa fase instabile diminuirà fortemente a causa di correnti meridionali che faranno aumentare, temporaneamente le temperature, ma di questo ne riparleremo.

Previsioni meteo mercoledì

Durante la prima mattinata di oggi avremo tempo perlopiù stabile ovunque con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Nel corso della mattinata però avremo un generale aumento della nuvolosità dove non sono da escludere locali piovaschi a macchia di leopardo lungo le coste, mentre altrove continuerà il bel tempo. Ecco però che nelle prime ore del pomeriggio, nubi più compatte nelle aree montuose causeranno la formazione di locali e intensi temporali sui monti delle Serre con precipitazioni che a tratti risulteranno anche grandinigeni. I fenomeni saranno relegati maggiormente nelle aree interne viste le correnti da ovest che saranno presenti; altrove dunque e in particolare sulle coste e immediate aree interne non si avranno fenomeni degni di nota e il tempo rimarrà stabile con cieli che si manterranno perlopiù nuvolosi. Generale miglioramento invece nelle ore serali con la cessazione dei fenomeni e con schiarite diffuse. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello giallo su tutta la Regione. Il bollettino prevede «precipitazioni da isolare a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente nelle zone interne».