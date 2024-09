Le piogge interesseranno prima l'area costiera per poi spostarsi verso l'interno, dove non è da escludere qualche temporale anche forte

L’inizio della nuova settimana si prospetta sotto il segno del maltempo su parte del territorio Vibonese con condizioni meteorologiche instabili dopo il parziale miglioramento avutosi durante l’ultimo weekend appena trascorso.

Piogge e temporali diffusi

Come detto dunque i primi giorni della nuova settimana, in particolare tra lunedì e martedì, saranno caratterizzati ancora da tempo instabile e da clima autunnale. Questo a causa di un minimo di bassa pressione che si sposterà dai Balcani verso il Mediterraneo causando dunque fasi di maltempo generale. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più interessate dal maltempo saranno dapprima quelle delle coste con precipitazioni localmente moderate e, successivamente anche quelle interne dove anche qui i fenomeni saranno più diffusi e non sono da escludere locali temporali di moderata/forte intensità.

Clima autunnale e temperature sotto le medie stagionali

La presenza dalla bassa pressione nel Mediterraneo favorirà ancora condizioni termiche prettamente autunnali: secondo le ultime emissioni infatti i valori termici continueranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali di circa 5°C e ciò vorrà dire che lungo le coste il termometro faticherà a raggiungere i 22-24°C e con nottate localmente molto fresche soprattutto nelle aree montuose. Da giovedì però è previsto un generale e graduale aumento delle temperature su tutta la Calabria e compreso il territorio Vibonese con valori che comunque si manterranno nelle medie stagionali e termometro dunque che registrerà valori tipicamente del mese di settembre.