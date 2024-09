Meteo Vibonese, tirate fuori i plaid: oggi e domani sulla costa ancora temperature sotto la media e temporali sparsi

L’area di bassa pressione ha messo ormai le proprie radici sul Mediterraneo apportando giornate molto variabili sull’intero territorio Vibonese. Acquazzoni infatti si alterneranno a fasi più asciutte e soleggiate ma con temperature che si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali. Questo trend durerà ancora per i prossimi due giorni con tempo quindi non molto affidabile.

Previsioni meteo mercoledì

Per la giornata di mercoledì ci attendiamo una mattinata variabile su gran parte del territorio con locali rovesci o temporali lungo le coste; altrove invece nubi sparse ma non sono previste precipitazioni. Nelle ore pomeridiane continuerà una certa variabilità con tante nubi sparse anche se non sono previste precipitazioni degne di nota. In serata e soprattutto in nottata saranno possibili ancora locali fenomeni e in particolare lungo le coste mentre altrove non sono previsti fenomeni. Le temperature sono previste in generale aumento specie lungo le aree interne dove il termometro potrà raggiungere valori fino ai 26°C; sulle coste invece il termometro continuerà ad assestarsi intorno ai 23-24°C con clima dunque molto accettabile.

Previsioni meteo giovedì

La giornata di giovedì inizierà con una mattinata ancora molto variabile su gran parte del territorio con possibili rovesci o temporali ancora lungo le coste, mentre altrove il tempo si manterrà perlopiù stabile ma con nubi sparse. Nel corso delle ore pomeridiane assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque con cieli parzialmente nuvolosi ovunque. In serata/nottata invece assisteremo ad un generale compattamento delle nubi anche se non avremo precipitazioni degne di nota. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo con qualche picco fino ai 25-26°C nelle aree interne mentre lungo le coste il termometro si manterrà ancora al di sotto delle medie stagionali.