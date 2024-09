Meteo Vibonese, oggi ancora tempo instabile ma nel weekend torna il sole

Ancora una giornata con precipitazioni sparse soprattutto nelle aree interne. Per sabato e domenica previsto un miglioramento con temperature in salita ma nella media stagionale

L’area di bassa pressione presente sul Mediterraneo che ha causato disturbi su parte del Vibonese e pesanti alluvioni in Emilia Romagna, sta ormai traslando verso la Francia apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo ovunque.

Previsioni per oggi

Per la giornata odierna ci attendiamo, al mattino, ancora locale instabilità lungo le aree costiere del territorio con possibili piovaschi che potranno sconfinare, localmente, nelle aree interne. Altrove invece il tempo si manterrà perlopiù stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Durante le ore pomeridiane assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità in particolare lungo le aree interne dove saranno possibili piogge e locali temporali sui monti delle Serre mentre altrove si avranno condizioni meteo stabili. Miglioramento invece previsto durante le ore serali e notturne con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature sono previste in lieve calo in un contesto comunque di poco al di sotto delle medie stagionali.

Weekend più stabile con poche piogge

Dopo un venerdì ancora molto variabile, ecco che durante il weekend è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Calabria e sul territorio Vibonese. Questo grazie all’avanzare dell’alta pressione da Sud che apporterà bel tempo lungo i versanti costieri e temperature prettamente in media con il periodo. Da segnalare però la possibilità di locali piovaschi nelle ore pomeridiane sui monti delle Serre ma che non dovrebbero comunque sconfinare oltre a queste aree. Per i dettagli continuate a seguirci.