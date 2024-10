Allerta arancione anche nel Vibonese domani, maltempo in arrivo su tutta la Calabria

Peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle prossime ore. La Protezione Civile ha pertanto invitato la popolazione a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari

È allerta arancione domani, sabato 19 ottobre, su tutta la Calabria. A diramarla la Protezione civile regionale che annuncia un peggioramento delle condizioni meteo già dalle prossime ore. Il bollettino meteorologico segnala piogge di forte intensità, temporali e nubifragi, con quantitativi pluviometrici localmente eccezionali, soprattutto sull’area Jonica. Previste anche mareggiate e forti raffiche di vento.

La Protezione Civile ha pertanto invitato la popolazione a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari, in particolare nelle zone a rischio idrogeologico, come le aree collinari e montuose, oltre ai territori vicini ai corsi d’acqua.

Le autorità locali e provinciali sono già allertate per gestire eventuali emergenze: in queste ore sono molti i comuni che stanno provvedendo a operazioni di pulizia su tombini e canali di scolo intasati che potrebbero causare allagamenti.