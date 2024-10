Città green, Vibo Valentia agli ultimi posti nella classifica Ecosistema urbano. Tra le calabresi brilla solo Cosenza

La città dei bruzi si attesta al tredicesimo posto. Il rapporto tiene in considerazione valori come qualità dell’aria, rifiuti, ambiente

È stata resa nota la classifica Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato con la collaborazione de Il sole 24 ore. Il rapporto stila le performance green dei 106 capoluoghi italiani tenendo in considerazione categorie come qualità dell’aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. A ottenere l’ambito primo posto, nell’edizione 2024, Reggio Emilia, seguita da Trento, che scala al secondo posto dopo lo scorso anno, e Parma.

Trend negativo per le città del Sud. Napoli e Palermo ricoprono rispettivamente i posti 103 e 102. Chiude la classifica, Catania. Non brillano, ad accezione di Cosenza e del suo 13esimo posto (la città dei bruzi perde tuttavia sei posizioni rispetto al 2023), le province calabresi. Catanzaro 99esima, Vibo al 101, Crotone al 104 e Reggio al 105.

Le classifiche sulla base dei vari parametri

Scandagliando tra i venti parametri, in merito alle piste ciclabili, Reggio Emilia al primo posto, Cosenza al secondo e Lodi al terzo. Catanzaro (57), Crotone (68), Reggio (94) e Vibo 104esima.

Su “Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico“, sul podio troviamo Isernia, Agrigento e Palermo. Vibo E Cosenza al dodicesimo e tredicesimo posto. Crotone 48esima, Reggio Calabria97esima e Catanzaro al 104esimo posto.

Secondo il parametro “Dispersione idrica”, ovvero la differenza tra acqua immessa in rete e consumata per usi civili, industriali, agricoli: Pavia, Milano e Lecce ai primi posti. Per le città calabresi: Cosenza (15esimo posto), Crotone (57), Vibo (75), Catanzaro (80) e Reggio Calabria (87). Per rifiuti prodotti, la città dello Stretto figura al terzo posto su scala nazionale preceduta da Potenza (2 posto) e Campobasso (primo posto). Cosenza al 12esimo posto, Catanzaro al 15esimo posto, Vibo 35esima, Crotone 63esima. In merito alla raccolta differenziata, il trio delle virtuose è composto da Ferrara, Treviso e Mantova. Vibo e Catanzaro al 42esimo e 48esimo posto. Cosenza al 76esimo, Reggio al 99esimo e Crotone al 103esimo.

Su “Vittime della strada”, Catanzaro si aggiudica un triste secondo posto (primo posto Caserta). Per le altre province della Calabria: Vibo nona, Reggio Calabria 12esima, Cosenza 14esima e Crotone 26esima.

Per l’indicatore “Verde totale”, Isernia al primo posto, seguita da Trento e Rieti. Catanzaro (16), Cosenza (32), Reggio Calabria (33), Vibo (89). Crotone ultimo posto (106).

Su “Consumo del suolo”: Latina, Pordenone e Prato sulla parte più alta della classifica. Reggio (70 posto), Catanzaro (79), Vibo Valentia (93), Crotone (98). Per alcuni parametri, come la concentrazione di biossido di azoto nell’aria od ozono, le province calabresi, insieme a varie città, risultano senza dati.