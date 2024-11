Ondata di maltempo in arrivo sul Vibonese, previsti venti forti e temporali

Dopo un weekend caratterizzato da tempo stabile e clima decisamente freddo per il periodo specie nelle ore notturne, ecco che la prossima settimana si prospetta molto instabile a causa di una serie di impulsi perturbati che raggiungeranno il Mediterraneo e il Vibonese accompagnato dallo scontro di masse d’aria decisamente differenti. Ciò apporterà maltempo sparso su quasi tutto il territorio ma con il deciso rischio di venti di burrasca forte o addirittura di tempesta a partire da metà settimana.

Nuova fase di maltempo alle porte

Il primo impulso instabile raggiungerà la regione e il Vibonese a partire dal pomeriggio/sera di lunedì con fenomeni che interesseranno inizialmente le coste ma successivamente si potranno avere possibili sconfinamenti verso le aree interne. Un secondo ma più intenso impulso instabile interesserà il territorio a partire dalla giornata di mercoledì accompagnato da aria più fredda che causerà maltempo marcato: le aree più a rischio saranno nuovamente quelle Tirreniche compreso il Vibonese con precipitazioni localmente abbondanti nelle aree interne dove non sono da escludere anche locali temporali di moderata intensità. Con l’arrivo di questa massa d’aria più fredda anche le temperature sono previste in deciso calo con valori che andranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali.

Attenzione massima per i forti venti

Oltre alla fase di maltempo con piogge e temporali, a partire dalla giornata di mercoledì l’area di bassa pressione causerà un forte gradiente barico orizzontale (cioè un’accentuata differenza di pressione atmosferica) che si tradurrà in un importante rinforzo della ventilazione. Secondo le previsioni attuali, si attendono forti raffiche di vento che potranno raggiungere gli 80-100 km/h sull’area Tirrenica e aree interne, ma con possibilità di picchi localmente superiori lungo le creste delle Serre dove si andranno a creare venti di caduta decisamente molto violenti.

Ovviamente i prossimi aggiornamenti saranno fondamentali per delineare meglio il quadro meteorologico sia per quanto riguardano le precipitazioni e sia per l’intensità che avranno i venti, fornendo così più dettagli.